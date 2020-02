Andi de la Survivor România, implicat într-un accident rutier groaznic. A intrat cu mașina într-un TIR

21:40

Fostul iubit al Alexandrei Stan și-a refăcut viața.. Bogdan Stăruială le-a arătat-o tuturor pe cea care i-a furat inima. După patru ani de relație, Alexandra Stan și Bogdan Stăruială au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au rămas în continuare prieteni, iar artista are numai cuvinte de laudă la adresa fostului ei iubit.