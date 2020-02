Un preot din Râmnicu Vâlcea s-a enervat pe un enoriaș care îl filma și i-a lovit telefonul

23:30

Este mare eveniment în familia lui Adrian Mutu! Briliantul și soția lui, Sandra, împlinesc 5 ani de când sunt împreună și 3 ani de căsnicie, așa că o astfel de zi nu putea fi trecută cu vederea. A fost implicat în căsnicii care au eșuat, dar acum se pare că toate lucrurile s-au așezat în […] The post Eveniment mare în familia lui Adrian Mutu! Soția Briliantului a făcut anunțul: „Suntem binecuvântați” appeared first on Cancan.ro.