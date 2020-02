A căzut în râu la 15 metri adâncime şi s-a lovit la cap, încercând să-şi salveze soţia. 10 oameni s-au chinuit să-l scoată pe bărbat din apă şi au chemat SMURD, dar ieşise din tură...

00:50

HOROSCOP 16 FEBRUARIE. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 16 FEBRUARIE 2020; Marte cel energic intra in ambitiosul Capricorn astazi dupa doi ani si ne creste determinarea pentru succes si disponibilitatea de a ne implica concret pentru a atinge ce dorim. Tot astazi, spre finele zilei, Mercur intra in prima sa miscare retrograda din acest an si se intampla in Pesti.