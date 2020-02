Fetiţă de patru ani, găsită fără suflare în Dâmboviţa. Ce spun poliţiştii

14:30

Adrian Câtu, fotograf la Documentaria, a câștigat un Premiu de Excelență la categoria Portret, în cadrul celei de-a 77-a ediții a competiției de fotojurnalism Pictures of the Year International (POYi). Este unul din cele mai importante concursuri internaționale de fotojurnalism, iar la ediția din acest an s-au înscris câteva zeci de mii de imagini. Adrian […]