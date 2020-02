S-a aflat cine este tatăl biologic al lui Livian de la Puterea Dragostei, după ce Nelson Mondialu a recunoscut că nu este el. Bărbatul și-a vândut fiul la numai 4 ani!

11:10

Melissa Kerr a avut parte de o moarte stupidă, la doar 31 de ani. Femeia și-a dat ultima suflare în timp ce era operată la nivelul posteriorului, la o clinică privată din Turcia. Originară din Marea Britanie, tânăra era în vacanță, la Istanbul. A fost momentul în care a decis să-și facă o intervenție de […] The post Ce tragedie! A murit pe masa de operație la doar 31 de ani. “Viața fără ea nu va mai fi niciodată la fel!” appeared first on Cancan.ro.