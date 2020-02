Taximetrist din Botoșani, agresat în plină stradă de un client. Bărbatul l-a lovit și i-a distrus mașina

12:20

Un bebeluş de şase luni a murit sufocat în somn, din greşeală, de mama sa, tragedia petrecându-se la un hotel din Iaşi, unde femeia era cazată împreună cu soţul ei. Surse din rândul anchetatorilor susţin că bărbatul ar fi deputatul Angel Agache, deputat în Republica Moldova. Femeia are 35 de ani şi ar fi stat […]