Fotbal: Incidente între suporteri la derby-ul Dinamo - FCSB

20:20

Faptele arată că ultimii zece ani constituie deceniul cel mai reuşit în istoria Ungariei in ultimii 100 de ani, a declarat duminica premierul Viktor Orban în discursul său despre starea naţiunii, potrivit MTI.Şeful guvernului de la Budapesta a spus că poporul ungar a pierdut capacitatea de a se considera un popor de succes.Detaliind realizările Ungariei din ultimii zece ani, Orban a spus că niciun deceniu din ultimii 100 de ani nu a fost caracterizat de o creştere sustenabilă, în paralel cu păstrarea echilibrului intern şi extern. Toate acestea s-au realizat în condiţiile menţinerii inegalităţilor de ordin material la un nivel moderat, în comparaţie cu scara europeană, altfel spus de avantajele creşterii au putut să beneficieze pături largi ale societăţii.Investiţiile în Ungaria şi exporturile au atins cote record anul trecut, a spus Orban, menţionând că Ungaria se află pe locul 94 în lume ca populaţie şi pe locul 34 ca volumul al exporturilor.La 100 de ani de la "sentinţa cu moartea" care a fost Tratatul de pace de la Trianon "suntem în viaţă şi Ungaria este încă aici", a declarat Viktor Orban, adăugând: "Nu numai că suntem în viaţă, dar ne-am şi desprins din strângerea unei încercuiri duşmănoase".Ungaria a reuşit să găsească un teren comun de înţelegere cu vecinii săi Slovacia, Serbia, Croaţia şi Slovenia - care se bazează şi ele pe valorile naţionale - şi este în măsură să angajeze o largă cooperare şi să formeze alianţe cu aceste ţări, a menţionat prim-ministrul."Istoria a oferit o nouă şansă popoarelor din Europa Centrală pentru a construi - pe baza intereselor naţionale ale fiecăruia- un nou sistem de alianţe, astfel încât să pute să ne apărăm împotriva ameninţărilor atât din Est, cât şi din Vest", a spus Orban."În ultimii zece ani, am învăţat că Europa nu se află la Bruxelles", a spus premierul. "Europa suntem noi şi nu trebuie să ne conformăm elitelor epuizate de la Bruxelles. Mai înainte credeam că Europa este viitorul nostru, astăzi ştim deja că noi suntem viitorul Europei", a adăugat el.Soluţia creşterii este restabilirea respectului faţă de sentimentul naţional, a spus Viktor Orban în discursul său.El a evocat obiectivul din 2010 prin care Ungaria dorea să-şi dovedească ei însăşi şi lumii că "încă mai este cineva". "Am considerat că ori vom găsi o cale, ori o vom crea noi. Dar pentru că drumurile desemnate de Bruxelles şi Washington nu erau viabile pentru noi, am fost nevoiţi să facem o cale nouă', a afirmat premierul ungar, adăugând că, după 10 ani, se poate spune "cu suficientă modestie: am inventat-o şi am creat-o".FMI a fost trimis acasă, împrumuturile au fost rambursate înainte de termen, au fost create 850 000 de locuri de muncă, a fost eliminată "viaţa de parazit", finanţele sunt din nou în regulă, angajaţilor li s-a oferit respect şi apreciere, familiile au primit recunoştinţă, a început unificarea naţiunii, iar comunităţile maghiare de peste graniţele Ungariei au fost conectate cu patria mamă, a enumerat Viktor Orban realizările guvernului său."Dacă le-am fi acceptat sfatul, acum Ungaria ar fi într-o secţie a unui spital, iar perfuziile împrumuturilor de la FMI şi de la Bruxelles ar atârna din membrele ei, iar robinetele împrumuturilor ar fi dirijate de George Soros", a adăugat el.În termeni de creştere economică, economia europeană şi în special cea a zonei euro a stagnat pur şi simplu, a apreciat Orban, subliniind că Ungaria că 85% din exporturile Ungariei merg spre aceste ţări.În privinţa protecţiei climatice, Orban a spus că guvernul ungar a adoptat un plan de acţiune săptămâna trecută care urmăreşte ca 90% din electricitate generată în Ungaria să nu provină din exploatarea cărbunilor către orizontul anului 2030Orban a apreciat că bazinul carpatic emană astăzi forţă. Această forţă îşi are sursa în constatarea faptului că a fi ungur este un lucru bun, înălţător şi promiţător. 'Naţiunea noastră ştie că Ungaria este înainte de toate", a spus el. AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Alexandru Cojocaru)