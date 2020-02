Mărturiile cutremurătoare ale Olimpiei Zica, după ce a fost măcelărită de stomatolog: ”Și-a bătut joc de mine”

14:20

După ce a fost bătută de iubitul ei croat, Daniela Crudu a ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul Universitar din București, iar vedeta s-a aflat și se află în centrul atenției. Agresiunea la care a fost supusă a generat discuții aprinse în mediul online și a ridicat multe semne de întrebare, cu atât mai […]