Ionuț Negoiță: „Au fost mai mulți factori pentru care n-am ajuns în play-off! E păcat.”

DINAMO - FCSB 2-1 // Dusan Uhrin (52 de ani), antrenorul „câinilor”, a oferit declarații după victoria din derby.„Mă simt foarte bine, fiindcă am câștigat în derby. Am făcut multă lume fericită. Suporterii au fost fantastici, ne-au împins spre victorie. Nu cred că am salvat sezonul în această seară, pentru că nu vom putea ajunge în play-off. Ne-am concentrat bine pe fiecare moment al jocului, însă nu am fost fericit cu evoluția noastră pe faza ofensivă. ...