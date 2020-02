Fotbal: Florin Tănase (FCSB) - Nu ne-am gândit nicio secundă că vom pierde cu Dinamo

Jucătorul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat, duminică seara, că înaintea partidei nu s-a gândit nicio secundă că va pierde derby-ul cu Dinamo, dar a precizat că în fotbal greşelile se plătesc întotdeauna."A fost un nou meci slab făcut de noi, din păcate, cum au fost toate în acest an. Ne reproşăm totul, nu am jucat deloc bine. Am făcut greşeli copilăreşti, dar asta este. Trebuie să ţinem capul sus şi să învăţăm din aceste greşeli. Sper să arătăm cât mai bine în play-off. Nu trebuie să ne înspăimânte acest eşec, trebuie să ne înspăimânte jocul nostru din acest an. Avem de lucrat, dar cred că împreună cu antrenorul vom pune lucrurile la punct şi vom ajunge să jucăm la fel ca până în iarnă. Normal că l-am dezamăgit pe patron. Nu ne aşteptam nici noi să pierdem. Nu ne-am gândit o secundă că vom pierde acest meci... dar aşa este în fotbal, greşelile se pedepsesc", a spus el."Cei de la Dinamo au avut ambiţie, dar cred că şi-a spus cuvântul acea eliminare. E foarte greu să joci în 10. Am mai jucat un derby atunci când a luat Gnohere roşu. Dar azi am luat acel gol prea uşor. Ne bucurăm că suporterii au venit în număr aşa de mare să se susţină, din păcate i-am dezamăgit. Cu siguranţă vor veni şi în continuare să ne susţină. Va fi o luptă grea pentru titlu. Dacă ne vom pune problemele la punct, vom avea şanse să câştigăm campionatul. Dar dacă vom continua aşa, va fi foarte greu", a adăugat Tănase.Căpitanul formaţiei FCSB a afirmat că Iulian Cristea nu a avut intenţia de a-l lovi cu piciorul în faţă pe dinamovistul Slavko Perovic, care a fost transportat ulterior la spital. "Am vorbit cu Iulian, nu a vrut să-l lovească. Ne-am speriat când l-am văzut pe Perovic acolo jos. Dar acum am înţeles că este bine", a precizat Florin Tănase.Echipa de fotbal Dinamo a câştigat, duminică seara, cu scorul de 2-1 (1-1), partida cu FCSB disputată pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 25-a a Ligii I.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal - Liga I: Dinamo a învins-o pe FCSB cu 2-1 * Fotbal: Incidente între suporteri la derby-ul Dinamo - FCSB

