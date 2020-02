SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 17 februarie

01:40

Antrenorul echipei Dinamo, Dusan Uhrin Jr, a declarat, duminică, în conferinţa de presă de după partida cu FCSB, câştigată cu 2-1, că jucătorul Valentin Lazăr a fost cheia acestei victorii, despre care nu poate spune că a salvat sezonul formaţiei sale după ce a ratat calificarea în play-off-ul Ligii I."Sunt fericit, am făcut un joc bun. Cheia acestui joc a fost Lazăr (n.r. - autorul golului victoriei), care a intrat foarte bine în meci. Nu am fost surprins de modul în care FCSB a jucat. Au o echipă bună din punct de vedere ofensiv şi au jucat aşa cum mă aşteptam, aşa că nu am fost surprins deloc. Nu ştiu dacă sezonul e salvat de această victorie. Pentru că mai este de jucat din acest sezon. Nu mă aşteptam ca Sin să marcheze un asemenea gol. Fiecare jucător are şansa lui de a juca", a declarat Uhrin Jr.Tehnicianul ceh s-a arătat bucuros de faptul că echipa sa a reuşit să-i mulţumească pe fanii care au venit în număr mare la stadion: "Acel egal din tur a fost de asemenea un joc frumos, dar azi a fost mai bine. Pentru că suporterii ne-au împins de la spate şi am fi putut marca mai multe goluri dacă nu am fi fost egoişti. Dar eu sunt fericit pentru toată lumea. Mă bucur că am reuşit să îi facem fericiţi pe suporteri. Cheia viitorului clubului Dinamo nu este la mine, ci la proprietari. Echipa Dinamo are cei mai buni suporteri, asta ştiu cu siguranţă. În rest totul este dificil".Uhrin Jr a precizat că starea jucătorului Slavko Perovici, accidentat în timpul partidei, este bună, dar s-a temut atunci când acesta a căzut pe teren."Starea lui Slavko Perovic este bună. A suferit o comoţie, sper că va fi în regulă. M-am temut când l-am văzut întins pe teren. Nu se ştie niciodată ce se poate întâmpla la o asemenea fază", a mai spus Dusan Uhrin Jr.Antrenorul dinamovist nu a depăşit încă momentul înfrângerii cu FC Voluntari când echipa sa a pierdut şansa de a se califica în play-off-ul Ligii I, şi spune că acum obiectivul a rămas câştigarea Cupei României: "Am fost foarte dezamăgit că am pierdut în faţa celor de la FC Voluntari. Nu am făcut un joc slab, dar nu am reuşit să marcăm din ocaziile pe care le-am avut. Dar nu sunt mulţumit pentru că nu vom juca în play-off. Opţiunea noastră acum rămâne Cupa României, ne dorim să câştigăm trofeul. Nu va fi uşor, dar vom vedea. Vom merge la Mediaş să câştigăm. Dacă văd că unii jucători nu vor fi concentraţi la acest meci nu îi voi trimite în teren".Echipa de fotbal Dinamo a câştigat, duminică seara, cu scorul de 2-1 (1-1), partida cu FCSB disputată pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 25-a a Ligii I.AGERPRES (A-autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: * Fotbal: Incidente între suporteri la derby-ul Dinamo - FCSB * Fotbal: Florin Tănase (FCSB) - Nu ne-am gândit nicio secundă că vom pierde cu Dinamo * Fotbal: Bogdan Vintilă (FCSB) - Nu e uşor de digerat o înfrângere cu Dinamo * Fotbal - Liga I: Dinamo a învins-o pe FCSB cu 2-1 * Fotbal: Răzvan Oaidă (FCSB) - Nu avem nicio scuză că am pierdut cu Dinamo * Fotbal: Cristian Bălgrădean (FCSB) - După aspectul jocului nu cred că meritam foarte mult