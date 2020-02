Avertizare COD GALBEN de la ANM - Fenomene extreme, pericol pentru soferi

01:45

Saptamana de foc incepe luni pentru Guvernul Orban. Timp de trei zile, ministrii desemnati de Ludovic Orban, aceiasi ca si acum trei luni, vor fi audiati in comisiile de specialitate. PSD a anuntat ca acestia nu vor trece atat de usor ca in cazul primului Executiv liberal. Primii vizati sunt Florin Citu, de la Finante, Ion Stefan, de la Dezvoltare, Violeta ALexandru, de la Munca, aceiasi care nu au primit votul parlamentarilor din comisii anul trecut. Printre cei care nu sunt in gratiile social-democratilor sunt si Virgil Popescu (Economie), Victor Costache (Sanatate) sau Catalin Predoiu (Justitie). Cei care vor fi scutiti de "mânia" PSD sunt Nicolae Ciuca (Aparare) si Bogdan Aurescu (Externe).