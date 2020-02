Aproape 200.000 de români pleacă anual din ţară. În 2019, un român care a stat şi a muncit 12 ani în Irlanda, s-a întors de tot în România, cu toată familia: Am decis că vrem să ne creş

11:20

În producţia de încălţăminte din România mai lucrau la final de 2018 - ultimul an pentru care există date publice - circa 38.000 de oameni, numărul lor înjumă­tăţindu-se în ultimul deceniu. Mai mult, cifrele ar putea continua să scadă dat fiind că în ultimul an elveţienii de la Rieker au închis ambele fabrici...