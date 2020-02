Rapperul Roddy Ricch, pentru a patra săptămână neconsecutivă pe primul loc în Billboard 200

Rapperul Roddy Ricch s-a clasat cu albumul „Please Excuse Me for Being Antisocial”, pentru a patra săptămână neconsecutivă, pe primul loc în Billboard 200.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1