A murit în urmă cu opt ani, dar a avut grijă ca soția sa să primească flori în fiecare an, în ocazii speciale

HOROSCOP. Gata cu mersul direct al tuturor planetelor din sistemul solar pe 2020! Bun venit din 17 februarie la premiera sezonului retrograd 2020 o data cu stationarea retrograda a lui Mercur in zodia in care se afla, in Pesti, unde este si in exil si in detriment, deci unde nu se simte deloc confortabil.