Cum a reuşit Andra să slăbească 15 kilograme! „Nu ţin un regim draconic propriu-zis ”

Gheorghe Martin a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică, la 71 de ani, iar sicriul cu trupul neînsuflețit va fi depus la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constanța. Gheorghe Martin a fost prefect al județului Constanța, între anii 2002 – 2005 – în mandatul de premier al lui Adrian Năstase -, iar […]