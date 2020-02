Una dintre cele mai vechi agenţii de turism din piaţa locală vrea să ajungă anul acesta la vânzări de 80 de milioane de euro

15:00

Directorii executivi din sectorul global al serviciilor financiare se aşteaptă ca inteligenţa artificială să fie un motor important de transformare la nivelul întregului segment, conform studiului Transforming Paradigms: Global AI in Financial Services Survey, efectuat de Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), şi de Forumul Economic Mondial, cosponsorizat de EY şi Invesco.