Emisiunea ”Asia Express” Live Stream Online pe Antena 1- Ediția de luni, 17 februarie. Video

Caz fără precedent în Timiș! O femeie de 41 de ani este ținută în lanțuri și închisă în casă de propriul tată, din cauza faptului că are probleme psihice. Bărbatul de 80 de ani spune că nu o poate stăpâni sub nicio formă, iar pentru a o ține în siguranță, trebuie să stea imobilizată. O […] The post Caz dramatic, în Timiș! O femeie de 41 de ani este ținută în lanțuri de tatăl său, pentru că are probleme psihice appeared first on Cancan.ro.