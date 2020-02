De la bal, la spital! Un tânăr din Vaslui a fost bătut cu sălbăticie și lăsat să zacă în fața unui club! Băiatul urmează să fie operat pe creier

15:20

În ultima perioadă Lino Golden a fost departe de casă. Artistul a participat la show-ul Survivor România, de unde a fost eliminat recent. Lino a părăsit concursul în urma unei accidentări. După ce a aflat că va pleca acasă, Lino Golden s-a declarat mulțumit de experiența pe care a avut-o. A spus că participarea la […]