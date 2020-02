Un nou joc sexual creează dependență în întreaga lume! La ce lucruri rușinoase recurg oamenii pentru plăcere

16:20

La opt zile de la agresiunea fizică teribilă, Daniela Crudu a rupt tăcerea! Bruneta a ieșit azi la cumpărături și și-a ascuns vânătăile de pe chip și corp atât cu ajutorul machiajului, dar și al hainelor pe care le-a îmbrăcat. În fața armatei de jurnaliști care era pe urmele sale, fosta asistentă TV a vorbit […] The post Daniela Crudu a rupt azi tăcerea despre agresiune! Cum a încercat să își ascundă vânătăile când a ieșit la cumpărături appeared first on Cancan.ro.