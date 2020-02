DORTMUND - PSG // liveTEXT de la 22:00 Tuchel își înfruntă fosta echipă în „optimile” Ligii Campionilor » Echipele probabile + cote

22:40

Hermannstadt și Astra au terminat la egalitate, scor 2-2. Bogdan Andone (45 de ani), antrenorul oaspeților, e sigur că va obține calificarea în play-off.„Din păcate nu am reușit să luăm cele 3 puncte, dar vreau să îmi felicit echipa pentru atitudinea pe care a avut-o. Sunt convins că săptămâna viitoare vom obține punctul sau punctele necesare. Nu am reușit să închidem jocul, am avut șansa să facem 3-1, dar am ratat-o. ...