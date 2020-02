Radu Jude: Experienţa vizionării unui film de felul lui "Tipografic Majuscul" este foarte diferită

19:40

Premiile Brit, decernate de Industria Fonografică Britanică pentru prima dată în 1977, vor fi atribuite în acest an într-o ediţie specială - cea de-a 40-a -, în care ritmurile pop şi rap se vor înfrunta încă o dată. Marii favoriţi ai galei Brit Awards 2020 sunt rapperul Stormzy şi cantautorul scoţian Lewis Capaldi, care este nominalizat cu albumul său de debut "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", relatează EFE.Lewis Capaldi a fost nominalizat şi anul trecut la premiul criticii, pe care însă nu l-a câştigat. De data aceasta, artistul din Glasgow este nominalizat la categoriile "cel mai bun artist britanic", "cel mai bun album al anului", "cel mai bun cântec" (cu piesa "Someone You Loved") şi "cel mai bun artist debutant".Starul scoţian îi va avea ca principali rivali în cadrul acestei gale pe Harry Styles, fost component al grupului One Direction, rapperii Dave şi Stormzy şi cântăreţul Michael Kiwanuka.Stormzy revine la premiile Brit după două ediţii foarte importante pentru el, în cadrul cărora a câştigat premiul pentru cel mai bun artist solo, în 2017, şi pentru albumul anului în 2018, cu "Gang Signs & Prayer". După pauza de anul trecut, Stormzy aspiră la premiul pentru albumul anului, cu materialul discografic "Heavy is the Head", lansat anul trecut şi care a urcat recent pe primele locuri în topurile britanice.Premiul pentru cel mai bun album al anului este cel mai prestigios al galei Brit Awards, care se va desfăşura în complexul O2 din Londra, aflat pe malul râului Tamisa. "Psychodrama" (Dave), "Fine Line" (Harry Styles) şi "Kiwanuka" (Michael Kiwanuka) sunt celelalte albume aflate în competiţie. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOLa categoria cea mai bună artistă solo, Charli XCX, FKA Twigs, Freya Ridings, Mabel şi Mahalia aspiră să calce pe urmele cântăreţei Jorja Smith, câştigătoarea ediţiei de anul trecut.La premiul pentru cea mai bună trupă vor concura Coldplay, D-Block Europe, Foals, Bastille şi Bring Me The Horizon, în timp ce la categoria "artist solo internaţional" competiţia se va dă între Bruce Springsteen, Burna Boy, Dermot Kennedy, Post Malone şi Tyler the Creator.Una dintre artistele cele mai aşteptate ale serii va fi Billie Elish. Tânăra de 18 ani, care a participat anul trecut la festivalurile de la Glastonbury şi Reading & Leeds, va prezenta publicului noua sa piesă "No Time to Die", extrasă de pe coloana sonoră a viitorului film din seria "James Bond".Recitalul lui Billie Ellish, nominalizată la categoria "artistă solo internaţională", va fi însoţit de reprezentaţii muzicale asigurate de Harry Styles, Lewis Capaldi, Stormzy şi Celeste.Gala Brit Awards, care va putea fi vizionată şi anul acesta pe Youtube, îl va avea ca maestru de ceremonii pe actorul britanic de comedie Jack Whitehall. AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dădârlat)