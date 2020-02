00:40

Pentru cei mai tineri experienţa vizionării unui film de felul lui "Tipografic Majuscul" este foarte diferită, a afirmat luni seară regizorul Radu Jude după prezentarea în avanpremieră a peliculei la Cinema Elvire Popesco.Filmul "Tipografic Majuscul", al şaptea lungmetraj al lui Radu Jude, adaptat după un spectacol-documentar de Gianina Cărbunariu, pune în legătură, prin tehnica montajului, două poveşti şi două istorii. Una este povestea reală a adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu cretă o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Povestea lui e pusă în scenă aşa cum a reconstituit-o Gianina Cărbunariu din dosarul lui de Securitate. A doua este povestea oficială a României: imagini din arhiva Televiziunii Naţionale, din aceeaşi perioadă, potrivit prezentării peliculei.Radu Jude a mărturisit că ideea realizării unui film după scenariul de teatru scris de Gianina Cărbunariu i-a venit după ce a văzut dosarul de Securitate al tânărului."Filmul a pornit de la un scenariu de teatru făcut de Gianina Cărbunariu în urmă cu câţiva ani la Odeon, spectacol care mi s-a părut foarte interesant atunci, dar nu mi-a dat nicio idee de a face un film. Ideea a venit ulterior, descoperind încet-încet un interes pentru arhive şi pentru ce este ascuns în colecţia de arhive, de un fel sau altul. Şi vorbind cu Gianina, care la un moment dat mi-a şi dat dosarul de Securitate al acestui băiat, am observat că toată dramaturgia, care în momentul când am văzut spectacolul părea a fi una, să-i spunem, măcar semiconvenţională, în sensul că ar fi fost scris de ea textul piesei, de fapt nu era nimic scris de ea, era un colaj, totul era un fel de sculptură a dosarului, în sensul că a luat diferite bucăţi, le-a reordonat un pic, altfel decât era dosarul şi ăsta era textul ei. Adică, era un fel de dramaturgie cu elemente care nu aparţin în niciun fel în mod tradiţional dramaturgiei", a spus regizorul după proiecţia peliculei.El a precizat că pentru realizarea filmului a apelat la arhiva Televiziunii Naţionale, "cu gândul de a folosi materialul cel mai oficial", "fix din aceeaşi perioadă cu derularea anchetei"."Arhiva Televiziunii Române este foarte bogată şi este un păcat foarte mare că nu este întreţinută, folosită cum trebuie. (...) Am căutat fel de fel de lucruri, la nimereală dacă pot să spun, în afară de criteriul cronologic, găsind lucruri pe capete de casetă, găsind unele imagini din anumite materiale brute şi pornind întotdeauna, cel puţin la cele care erau indexate corect, de la titlurile lor, acolo unde mi se părea că aş putea găsi ceva. Dar mai mult de jumătate au fost găsite întâmplător. (...) Am selectat cam 20 de ore, din acestea am tot triat şi în faza de montare a filmului am ajuns la o oră şi puţin", a mai spus Jude.Tânărul Şerban Lazarovici (22 de ani), interpretul personajului Mugur Călinescu, a declarat că epoca în care a trăit personajul său o cunoaşte doar din poveştile părinţilor."Pentru mine epoca aceasta este ca o poveste, pentru că în afara poveştilor părinţilor mei nu am avut alte experienţe. Eu sunt din Botoşani şi pentru că Mugur este un nume foarte des auzit în Botoşani, am simţit şi o oarecare presiune, dar nu cred că am făcut ceva special pentru a construi personajul. De câteva ori am ieşit la plimbare seara şi am încercat să recreez traseul lui Mugur, cu toate că zidurile pe care a scris el nu mai erau acolo", a spus Lazarovici.Irina Moscu a afirmat că realizarea scenografiei peliculei "Tipografic Majuscul" a fost "un exerciţiu de sinceritate"."Faptul istoric a fost punctul de pornire pentru gestul artistic şi spaţiul pe care l-am imaginat pentru acest film este de fapt un fel de interogatoriu cu mijloace artistice al unor adevăruri şi unor teme foarte grave, din punctul meu de vedere, chiar rezultatul unor confruntări cu adevăruri nespuse, neasumate, poate chiar mistificate pe undeva", a spus scenografa.Filmul "Tipografic Majuscul" va avea premiera internaţională pe 22 februarie, în cadrul celei de-a 70-a ediţii a Festivalului Internaţional de la Berlin, unde va fi prezentat în secţiunea competiţională Forum. Acesta va mai rula în festival şi în zilele de 24 şi 29 februarie, dar şi pe 1 martie.Din distribuţia filmului fac parte actorii Şerban Lazarovici, Bogdan Zamfir, Ioana Iacob, Şerban Pavlu, Constantin Dogioiu. Scenariul este semnat de Radu Jude şi Gianina Cărbunariu."Tipografic Majuscul" este o producţie microFILM, în coproducţie cu Televiziunea Română şi Hi Film Productions, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, cofinanţat prin Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, în asociere cu nomada.solo.În cinematografele din România "Tipografic Majuscul" va avea premiera pe 21 februarie. AGERPRES/(AS - autor: Petronius Craiu, editor: Antonia Niţă, editor online: Daniela Juncu)