Au adus câini din Groenlanda și i-au pus la sanie în Maramureș

17:40

La 40 de ani, Lili Sandu trăiește una dintre cele mai frumoase experiențe care i se poate întâmpla unei femei: se pregătește să devină mamă! Vestea minunată a venit chiar de Valentine's Day – sărbătoarea occidentală a iubirii. Ea și logodnicul său, Silviu Țolu, au fost copleșiți de numărul mare de felicitări. Fericită și împlinită, […]