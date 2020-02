Alex Velea și-a cumpărat divorțul de fosta soție pe o sumă uriașă! Ce s-a ales de Ana, după ce a rămas fără banii de la artist

07:40

Banca Națională a României a afișat cursul de referință din această dimineață, iar monedele au suferit din nou modificări. Cursul interbancar arată că euro este din nou în creștere, iar lira sterlină și dolarul american se plasează pe aceeași pantă crescătoare. Vești proaste pentru toți românii! Specialiștii anunță că euro a crescut din nou, ceea […]