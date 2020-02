ACEA: Vânzările de autoturisme Dacia în Europa au scăzut cu 31,4%, în ianuarie

07:40

Actriţă, cântăreaţă şi fost fotomodel, Cybill Lynne Shepherd s-a născut la 18 februarie 1950, în Memphis, Tennessee, SUA.Numită după bunicul său Cy şi tatăl său Bill, Cybill Shepherd a câştigat în 1966, la vârsta de 16 ani, concursul "Miss Teenage Memphis" şi în 1968, la 18 ani, concursul "Model of the Year", devenind astfel o vedetă a anilor 60. A urmat, apoi, o carieră în modeling, potrivit https://www.walkoffame.com/.Fotografia sa aflată pe coperţile unor importante reviste dedicate fetelor şi femeilor a atras atenţia regizorului Peter Bogdanovich care a distribuit-o în filmul "The Last Picture Show" (1971), într-un rol secundar, fapt care a marcat, însă, debutul său în lumea cinematografiei. Filmul a câştigat câteva Premii ale Academiei iar Cybill Shepherd fost nominalizată la un Glob de Aur pentru cel mai bun debut.A continuat consolidarea noii sale cariere jucând în filme de box-office, precum: "The Heartbreak Kid" (1972, regia Elaine May), nominalizat la Premiile Academiei şi Globul de Aur; rolul principal în "Daisy Miller" (1974, regia Peter Bogdanovich), adaptare cinematografică a clasicului roman al lui Henry James, nominalizat la un Premiu Oscar; "Taxi Driver" (1976, regia Martin Scorsese, în care a jucat alături de Jodie Foster, Robert De Niro), cu patru nominalizări la Oscar, două la Globul de Aur, trei premii şi patru nominalizări BAFTA, un premiu Cannes.Au urmat o serie de filme cu un mai mic impact, însă apreciate de public, precum: "Fantasy Island" (1983, serial TV, 1 episod), "The Yellow Rose" (1983), "The Long Hot Summer" (1985), "Chances Are" (1989), "Texasville" (1990), "Married to It" (1991), "Once Upon a Crime..." (1992), "There Was a Little Boy" (1993), "Baby Brokers" (1994), "The Muse" (1999), "Due East" (2002), "I'm with Her" (2004, serial TV, 2 episoade), "The L Word" (2004-2009, serial TV), "Detective" (2005), "Criminal Minds" (2005, serial TV), "Psych" (2006, serial TV), "Hard Luck" (2006), "High Noon" (2009), potrivit www.cinemagia.ro.Rolul Maddie Hayes din serialul TV "Moonlighting" ("Maddie şi David", 1985-1989), i-a adus două premii Globul de Aur pentru cea mai bună actriţă dintr-o mini-serie TV (comedie/muzical) în 1986 şi 1987, propulsând-o pe Cybill Shepherd în lumina reflectoarelor, după o îndelungată absenţă. Şi partenerul său din film, actorul Bruce Willis, care a dat viaţă personajului David Addison, a fost recompensat, în 1987, cu un Glob de Aur pentru cel mai bun actor dintr-un serial TV (comedie/muzical), potrivit www.imdb.com.David Addison lucrează la o agenţie de detectivi particulari, când îşi face apariţia Maddie Hayes, care a moştenit agenţia după dispariţia soţului său. Chiar dacă iniţial dorea să vândă agenţia şi să scape de datoriile lăsate de soţul său, Maddie, convinsă de David, acceptă să administreze mica afacere şi, mai târziu, se implică în cazuri din ce în ce mai spectaculoase. Show-ul a îmbinat drama, comedia şi romantismul fiind considerat primul exemplu influent al genului "comedy-drama", specific televiziunii. Al Jarreau a semnat coloana sonoră a serialului care a devenit un hit. "Maddie şi David" s-a aflat în topul celor mai bune 100 de seriale de televiziune din toate timpurile.Serialul celebru a fost foarte apreciat de public dar şi foarte premiat. Seria a doua a serialului a primit nu mai puţin de 16 nominalizări la premiile Emmy. În 1987, cei doi actori au fost declaraţi "Bărbatul şi Femeia Anului", iar Cybill Shepherd a câştigat de mai multe ori premiul de popularitate "People's Choice". În septembrie 1987, Bruce Willis a fost recompensat cu un Emmy pentru cel mai bun actor în rol principal într-un serial TV, rol care de altfel l-a şi propulsat în cinematografie, făcându-l celebru.Cybill Shepherd a fost protagonista unui sitcom inspirat din propria viaţă, "Cybill" (1995-1998, serial TV), pentru care a primit cel de-al treilea Glob de Aur din carieră şi a fost nominalizată la un Premiu Emmy (1996). Comedia bine construită, cu replici inteligente şi savuroase spune povestea unei actriţe - Cybill Sheridan Woodbine - şi a eforturilor acesteia de a-şi construi o carieră la Hollywood. În paralel, are de înfruntat accesele adolescentine ale fiicei sale, Zoey (Alicia Witt), iniţiativele ieşite din comun ale celei mai bune prietene, Maryann (Christine Baranski), dar şi pe primul său soţ, Jeff Robbins (Tom Wopat), un fost acrobat, şi pe cel de-al doilea soţ, scriitorul Ira Woodbine (Alan Rosenberg), în totală opoziţie cu primul.Alte filme: "Listen to Your Heart" (2010), "Expecting Mary" (2010), "Barry Munday" (2010), "The Client List" (2012, serial TV), "She's Funny That Way" (2014), "Kelly & Cal" (2014), "Do You Believe?" (2015), "Rose" (2017).Actriţa a înregistrat şi câteva albume: "Cybill Does It ... to Cole Porter" (MCA, 1974), "Mad about the Boy" (cu Stan Getz, Inner City, 1977), "Vanilla with Phineas Newborn, Jr." (Gold Coast/Peabody, 1978), "Somewhere down the Road" (Gold Castle Records, 1990), "Talk Memphis to Me" (Drive Records, 1997), potrivit http://www.filmreference.com.La 21 ianuarie 1988 i-a fost acordată o stea pentru activitatea din televiziune, în partea de sud, aria 7000, pe faimosul Walk of Fame din Hollywood, potrivit https://www.walkoffame.com/. De asemenea, a fost inclusă, la 10 martie 2006, în Texas Film Hall of Fame, alături de Matthew McConaughey, Kris Kristofferson, JoBeth Williams şi Lyle Lovett.De-a lungul întregii sale cariere, Shepherd a militat pentru dreptul la avort, pentru drepturile părinţilor dar şi pentru cele ale minorităţilor sexuale. În 2009 a primit unul din cele două premii "National Ally for Equality", acordat în Campania pentru Drepturile Omului din Atlanta.Şi-a scris autobiografia în colaborare cu Aimee Lee Ball, care a fost publicată în 2000, sub titlul: "Cybill Disobedience: How I Survived Beauty Peagents, Elvis, Sex, Bruce Willis, Lies, Marriage, Motherhood, Hollywood, and Irrepressible Urge to Say What I Think".Are o fiică, Clementine Ford (născută în 1979), din căsătoria cu David M. Ford (1978-1982) şi doi gemeni, Zachariah şi Ariel Shepherd-Oppenheim, din cea de-a doua căsătorie, cu Bruce Oppenheim, specialist în chiropractică (1987-1990). În 2012 şi-a anunţat logodna cu psihologul Andrei Nikolajevic, relaţia s-a încheiat însă, în 2015.În iulie 2012 şi-a făcut debutul pe Broadway, în spectacolul "The Best Man", în rolul soţiei Alice Russell, jucând alături de John Larroquette, John Stamos şi James Earl Jones, potrivit https://www.broadway.com/. AGERPRES/(Documentare: Irina Andreea Cristea, editor: Ruxandra Bratu, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: Cybill Shepherd / Facebook