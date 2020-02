PATRIMONIUL MONDIAL UNESCO: Castelul Wartburg din Germania

10:40

Ediţia cu numărul 40 a Premiilor BRIT (British Record Industry Trust) este programată, la Arena O2 din Londra, în 18 februarie 2020, potrivit www.brits.co.uk.Pentru al treilea an consecutiv, gazda ceremoniei va fi actorul şi prezentatorul englez Jack Whitehall.Marea noutate a ediţiei aniversare din 2020 constă în eliminarea a patru categorii, numărul total al premiilor scăzând, astfel, la nouă. Categoriile desfiinţate sunt: "cel mai bun grup internaţional", "cel mai bun videoclip britanic", "contribuţie remarcabilă la industria muzicală" şi "succes global".Rapperul Dave şi cantautorul scoţian Lewis Capaldi au fost nominalizaţi la aceleaşi patru categorii: "cel mai bun artist", "cel mai bun nou artist", "cel mai bun single" şi "albumul anului". La rândul lor, Stormzy şi Mabel au fiecare câte trei nominalizări.La categoria "cel mai bun album", nominalizările sunt: Stormzy ("Heavy Is The Head"), Michael Kiwanuka ("Kiwanuka"), Lewis Capaldi ("Divinely Uninspired To A Hellish Extent"), Dave ("Psychodrama"), Harry Styles ("Fine Line").Cea mai bună solistă britanică va fi aleasă dintre Mabel, Freya Ridings, FKA Twigs, Charli XCX şi Mahalia. La categoria "cel mai bun solist britanic", nominalizaţi au fost Harry Styles, Lewis Capaldi, Dave, Michael Kiwanuka şi Stormzy. Nu în ultimul rând, cea mai bună formaţie britanică va fi desemnată dintre: Coldplay, Foals, Bring Me The Horizon, D-Block Europe şi Bastille.Precedenta ediţie a Brit Awards a avut loc la 20 februarie 2019, tot la Arena O2 din Londra. Grupul pop rock The 1975 şi DJ Calvin Harris s-au numărat printre marii câştigători, fiecare fiind recompensat cu câte două distincţii. The 1975 a primit titlul ''cel mai bun grup britanic'' şi a intrat totodată în posesia celui mai important premiu al serii, ''cel mai bun album britanic al anului" pentru ''A Brief Inquiry into Online Relationships''.Harris, un DJ scoţian care a înregistrat hituri la nivel mondial cu artişti precum Rihanna şi Sam Smith, a fost desemnat câştigătorul premiului ''cel mai bun producător britanic'' şi al categoriei ''cel mai bun single'', cu piesa ''One Kiss'', o colaborare cu Dua Lipa.***Dua Lipa şi Stormzy au fost desemnaţi "cea mai bună cântăreaţă britanică" respectiv "cel mai bun cântăreţ britanic" la cea de-a 38-a ediţie a galei Brit Awards, organizată la 21 februarie 2018 în sala O2 din Londra, în timp ce Gorillaz s-a impus la categoria "cel mai bun grup britanic". De altfel, Dua Lipa şi Stormy au triumfat şi la categoriile "cel mai bun artist britanic debutant" şi "cel mai bun album britanic" ("Gangs Signs & Prayer"). Lorde a fost desemnată "cea mai bună cântăreaţă internaţională", Kendrick Lamar a primit trofeul masculin echivalent, iar Foo Fighters s-a impus la categoria "cel mai bun grup internaţional".În 2017, decernarea Premiilor Brit s-a desfăşurat la 22 februarie, tot la Arena O2. Cel mai bun artist solo britanic a fost desemnat regretatul David Bowie, iar Emeli Sande a fost considerată cea mai bună artistă solo britanică. Cel mai bun album britanic a fost "Blackstar", semnat de David Bowie. Premiul pentru succes global a fost primit de Adele, iar cel pentru întreaga carieră ("Icon Award") i-a fost decernat lui Robbie Williams.La ediţia din 2016, ţinută la 25 februarie, cel mai bun album britanic al anului a fost considerat ''25'' al artistei Adele, care a câştigat şi la categoria "cea mai bună artistă britanică". Cel mai bun artist britanic a fost ales James Bay, iar grupul britanic al anului - Coldplay.***Brit Awards, scrise şi BRIT Awards sau pur şi simplu Brits, sunt premiile acordate anual, în primul rând, pentru cele mai importante realizări ale industriei muzicale britanice din anul precedent.Cele mai importante categorii ale Premiilor Brit sunt: "cel mai bun album britanic al anului", "cea mai bună artistă solo britanică", "cel mai bun artist solo britanic", "cel mai bun grup britanic", "cântăreaţa internaţională a anului", "cântăreţul internaţional al anului", potrivit http://www.brits.co.uk/history.Prima ceremonie de acordare a acestor premii a avut loc la 18 octombrie 1977, sub denumirea ''The BRITish Record Industry BRITannia Awards'', pentru a marca jubileul de argint al reginei Elisabeta a II-a, fiind aniversaţi 25 de ani de domnie. Evenimentul s-a desfăşurat la Centrul de Conferinţe Wembley din Londra, fiind găzduit de prezentatorul TV Michael Aspel, cunoscut pentru programe precum Crackerjack, Aspel & Company sau This is Your Life. Marele câştigător a fost grupul The Beatles, cu trei premii, inclusiv pentru "cel mai bun album al anului", ''Sgt. Pepper s Lonely Hearts Club Band''.Următoarea ediţie a avut loc la 4 februarie 1982. De atunci, ceremonia a avut loc anual. Cel mai bun cântec britanic a fost ales ''Tainted Love'', în interpretarea duoului Soft Cell, iar albumul anului a fost considerat ''Kings of the Wild Frontier'', semnat de Adam & the Ants.Prima ediţie Brit Awards care a fost transmisă în direct a fost cea din 1988.Cel mai premiat artist din istoria Brit Awards este Robbie Williams, cu 18 premii câştigate, ce-i drept, 5 fiind obţinute împreună cu colegii de la Take That. Pe locul doi se situează trupa Coldplay şi artista Adele, fiecare cu nouă trofee, iar locul trei este împărţit de Take That, Harry Stylles şi Annie Lenox, fiecare cu opt reuşite. Dintre artiştii internaţionali premiaţi la Brit Awards, pe primul loc se poziţionează Prince şi formaţia U2, cu şapte trofee, urmaţi de Michael Jackson şi David Grohl, fiecare cu câte şase.