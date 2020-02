Mesajul controversat transmis de Carmen de la Sălciua, după ce s-a despărțit definitiv de Culiță Sterp. Cântăreața, atac dur la adresa fostului soț

09:10

Grațiela pare pusă pe scandal, la Survivor România! Dacă pe Ghiță îl ține în puf și nu ratează nicio ocazie să aibă gesturi tandre față de el, soția lui Andrei Duban i-a declarat un adevărat război Elenei Ionescu. Grațiela a făcut-o praf pe Elena Ionescu! Soția lui Andrei Duban i-a adresat cele mai grele vorbe […] The post Mega-scandal la Survivor România! Soția lui Duban o face praf pe Elena Ionescu: „Câte melodii ai scos?! Ești o..” Ce umilință! appeared first on Cancan.ro.