Frații Stoica au vorbit despre disputa FCSB - CSA Steaua: ”Am crescut cu echipa lui Becali!”

Subscrisa, Confederatia Nationala a Federatiilor si Asociatiilor de Consumatori (CONROM), cu sediul in Iasi, Piata 14 Decembrie 1989, nr. 2B, inregistrata sub nr. 13176697 este o uniune de 28 asociatii si 4 federatii – proiect finantat de Uniunea Europeana in anul 2008, organizatie nonguvernamentala, non profit si apolitica avand drept misiune reprezentarea miscarii consumatoriste din Romania si implementarea unui cadru de dialog coerent, intre comunitatea consumatorilor (ratiunea de ...