Tribunalul Bucureşti decide că nu are competenţa să judece o contestaţie depusă de Liviu Dragnea

13:20

Subvenţia pentru costul încălzirii bucureştenilor se duce în gaura neagră care devine compania Termoenergetica, iar fără reabilitarea reţelei de termoficare primare şi secundare energia termică va continua să se scurgă prin ţevi ciuruite, a declarat, marţi, ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la audierile din comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului."Problema e că nu am văzut nicio încercare a Termoenergetica de a-şi moderniza acele cazane de la centralele de cvartal, care produc la peste 500 de lei gigacaloria şi o dau bucureştenilor. Aici este problema, că este foarte scump. Toată subvenţia se duce în gaura neagră care a fost RADET şi care văd că devine Termoenergetica. Problema este că orice reabilitare s-ar face la ELCEN sau la orice alt furnizor de energie termică, fără o reabilitare paralelă a reţelei de termoficare, primarul şi secundarul, vom avea aceeaşi soluţie: energia termică se va duce prin ţevi ciuruite", a spus el.Ministrul propus la Economie, Energie şi Mediu de Afaceri a subliniat că legea permite ANAF să se îndrepte împotriva Primăriei Bucureşti pentru datoria pe care aceasta o are către ELCEN."Primăria Capitalei şi Termoenergetica trebuie să fie conştiente de faptul că datoria pe care o au către ELCEN trebuie plătită. Primăria Capitalei a semnat o convenţie de plată anticipată a gazului pe care a girat-o cu semnătura administratorului, nu a primarului. Există în continuare datorie la plata gazului de către Termoenergetica. Datorită girării de către Primăria Capitalei a acestei convenţii de plată anticipate, există o creanţă garantată de Primărie. ELCEN, la rândul ei, are datorii către ANAF. Cesiunea creanţei către ANAF, perfect legală conform Codului Fiscal, permite ANAF să se îndrepte împotriva Primăriei", a declarat Popescu.Acesta a susţinut că nu doreşte blocarea conturilor nimănui, dar Primăria Bucureşti şi Termoenergetica trebuie să-şi plătească datoriile."Noi am notificat Primăria. În momentul în care am notificat Termoenergetica, să ştiţi, era datoria lunii decembrie de 170 de milioane de lei scadentă şi trecută de scadenţă. După notificare, până acum s-au plătit 70 de milioane de lei din cei 170 de milioane de lei. S-a emis următoarea factură pentru luna ianuarie, de 180 de milioane de lei, care va fi scadentă în data de 28 februarie, cred. Deocamdată, cei 180 de milioane de lei sunt încă nescadenţi, dar rămâne o datorie care a depăşit termenul de scadenţă, de 100 de milioane de lei, care trebuie plătită. Eu nu îmi doresc să blochez conturile nimănui, eu îmi doresc ca Primăria Capitalei şi Termoenergetica să îşi achite datoriile pentru buna funcţionare, atât. Convenţia s-a semnat în luna decembrie, de plată anticipată. Deci, e vorba de acea convenţie, nu de subvenţie. Dacă vorbim de plata subvenţiilor, aici vorbim de datorii istorice, la RADET, care n-au fost plătite", a afirmat Virgil Popescu.Potrivit acestuia, Primăria Bucureşti produce gigacaloria la un preţ foarte mare, de peste 500 de lei."Dacă vorbim de investiţii şi de ELCEN, am putea să facem o mică istorie a încălzirii Bucureştiului. Deci, Bucureştiul este încălzit prin cele 4 centrale ale ELCEN, în jur de 1000 de centrale de cartier, vreo 47 de centrale de cvartal şi cred că mai este o centrală la Casa Presei Libere, care e proprietatea Primăriei Capitalei. Preţul cu care ELCEN vinde gigacaloria, de 196 de lei pe gigacalorie fără TVA, este un preţ foarte mic, în comparaţie cu preţul cu care Primăria Capitalei produce propria energie termică şi o vinde bucureştenilor, cu 492 de lei, în centralele de cvartal. Deci, cu 500 şi ceva de lei produce Primăria Capitalei gigacaloria pentru bucureşteni. La Casa Presei Libere, produce gigacaloria cu 260 de lei fără TVA, cu mult peste preţul cu care îl produce ELCEN. Cred că problema e reţeaua de termoficare şi distribuţie, tariful de transport şi de distribuţie pe care îl percepe Termoenergetica, tarif aprobat de Consiliul General şi tarif care a fost aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare, şi care este de vreo 260 de lei pentru gigacalorie, cu mult peste preţul de achiziţie a gigacaloriei lui ELCEN. Eu cred că problema este la Termoenergetica, la Primăria Capitalei. Problema ELCEN este că trebuie să-şi modernizeze centralele şi acest lucru se face", a adăugat Virgil Popescu.