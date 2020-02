Un tânăr închis pentru tâlhărie a evadat din Centrul Educativ Târgu Ocna

10:00

Grațiela, soția lui Andrei Duban nu se mai ascunde deloc! Gesturile tandre dintre ea și Ghiță, la Survivor România, sunt la ordinea zilei. Toată lumea se întreabă care este legătura dintre cei doi, căci deși sunt colegi de echipă, par a fi mai apropiați decât este normal. Apropierile dintre Grațiela și Ghiță sunt la ordinea […] The post Au dat-o pe față! Soția lui Andrei Duban nu s-a mai putut abține și i-a pus mâna lui Ghiță de la Survivor România pe… appeared first on Cancan.ro.