Microsoft a lansat primul laborator dotat cu inteligenţă artificială în cadrul ASE

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) din Miercurea Ciuc dispune în prezent de propriul laborator de analize medicale, după ce, timp de aproximativ 20 ani, aceste servicii au fost externalizate şi au fost oferite de o firmă specializată.Potrivit informaţiilor oferite marţi de conducerea spitalului, într-o conferinţă de presă, laboratorul este dotat cu echipamente de ultimă generaţie, fiind aleasă soluţia închirierii acestora şi achiziţionării reactivilor necesari efectuării analizelor."Pentru echiparea laboratorului am analizat mai multe posibilităţi. În final am ales să derulăm proceduri de achiziţii publice pentru reactivii necesari şi am încheiat contracte de închiriere pentru aparatură. Avantajul este că din patru în patru ani va fi schimbată aparatura şi vom lucra cu echipament nou continuu. Procedurile de achiziţie publice s-au încheiat în mare parte la sfârşitul lunii ianuarie, între timp am pus în funcţiune aparatura şi am preluat o parte din examenele de laborator, respectiv microbiologia. Din 1 martie preluăm toate analizele de la laboratorul extern cu care spitalul a lucrat până acum (...) În laborator am putut asigura echipamente moderne la toate compartimentele, respectiv biochimie-immunologie, hematologie, microbiologie. Suntem la capătul unui proces greu, dar reuşit: sunt asigurate toate condiţiile pentru ca laboratorul propriu al spitalului să funcţioneze", a declarat dr. Melles Orsolya, directorul medical al SJU.Potrivit sursei citate, în primă fază au fost angajaţi doi medici, doi biologi şi şase asistenţi şi este în curs de desfăşurare concursul pentru încă cinci asistenţi. Foto: (c) GINA STEFAN / AGERPRES FOTOLa rândul său, managerul spitalului, dr. Konrad Judit, a vorbit despre importanţa înfiinţării laboratorului, care este în folosul pacienţilor şi reprezintă un criteriu pentru ca spitalul să obţină o categorie superioară."Spitalul trebuia să facă acest pas, pentru a se conforma criteriilor unui spital de categoria a II-a. Dar nu oricum: am înfiinţat un laborator care în decursul unui an trebuie să obţină acreditarea RENAR. Sunt sigură că înfiinţarea laboratorului propriu al spitalului a fost o decizie corectă şi din punct de vedere profesional şi este în folosul pacienţilor noştri", a declarat dr. Konrad Judit.Prezentă la eveniment, şefa Direcţiei de Sănătate Publică Harghita, dr. Tar Gyongyi, şi-a exprimat convingerea că laboratorul este "o necesitate indispensabilă spitalului", pentru ca acesta să fie unul modern, de categorie superioară.Şi preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a amintit despre obiectivul principal, acela de a oferi servicii medicale de înaltă calitate, care până acum erau posibile numai la centre universitare, şi a subliniat că instituţia pe care o conduce susţine eforturile depuse de conducerea spitalului.Spitalul Judeţean de Urgenţă a investit peste 60.000 de lei pentru pregătirea spaţiului, montarea unui sistem de aer condiţionat şi aparate auxiliare.La această sumă se adaugă o donaţie de 214.000 lei, făcută de MOL România, prin Fundaţia pentru Parteneriat, pentru achiziţionarea de aparatură auxiliară şi contribuţia Sindicatului Sanitas, în achiziţionarea unui termostat nou. AGERPRES / (A - AS - autor: Gina Ştefan, editor: Marius Frăţilă, editor online: Adrian Dădârlat)