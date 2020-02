VIDEO + FOTO Simona Halep, prezență spectaculoasă la Dubai! Cum s-a îmbrăcat la petrecerea jucătoarelor

22:10

Helmuth Duckadam, președintele de imagine al celor de la FCSB, i-a criticat dur pe jucătorii lui Bogdan Vintilă după înfrângerea cu Dinamo, 1-2.Fostul mare portar a subliniat faptul că jucătorii nu au avut atitudine în derby și a spus că și antrenorul Bogdan Argeș Vintilă are o parte din vină. „Așteptările noastre nu au fost îndeplinite. Am fost dezamăgit de joc. Am văzut un FCSB apatic, care nu a contat. ...