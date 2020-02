Cine a ”furat-o” pe Loredana Groza de la PRO TV + ce contract i-a propus Antena 1?!

17:40

Roxana Vancea are în plan să devină mămică, la doar câteva săptămâni după ce s-a măritat cu iubitul ei, Dragoș Paiu. Vedeta a făcut anunțul pe o rețea de socializare. A precizat, însă, că nu se grăbește, dar visează să aibă un copil. Citește și: Sora Deliei Matache a umilit-o pe Roxana Vancea! Mesajul Oanei Miheț […] The post E oficial! Roxana Vancea vrea să rămână gravidă. “Când o să…” Anunțul care îl va încânta pe soțul ei, Dragoș Paiu appeared first on Cancan.ro.