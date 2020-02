Gerea - înlocuit de la şefia ALDE Bucureşti; copreşedinţi interimari - Varujan Vosganian şi Claudiu Daniel Catana

20:30

Cineaste, filme politice şi producţii din lumea întreaga: pentru ediţia sa aniversară cu numărul 70, Festivalul Internaţional de Film de la Berlin care începe joi vrea să pună accentul pe diversitate - dezbaterea care agită industria cinematografică, relatează AFP.După premiile BAFTA şi Oscar, criticate pentru a nu fi pus în valoare regizorii femei şi actorii afro-americani, Berlinala 2020 (20 februarie - 1 martie), primul mare festival al filmului din Europa înainte de Cannes şi Veneţia, promite să ia atitudine în acest sens. "Ambiţia mea este de a oferi o platformă filmelor. Vrem să facem loc diversităţii" în cea de-a şaptea artă, a subliniat Carlo Chatrian, care co-prezidează festivalul alături de olandeza Mariette Rissenbeek.Cei doi îi urmează germanului Dieter Kosslick care a prezidat timp de 18 ani reputatul festival.Aproximativ 340 de filme sunt selecţionate anul acesta, dintre care 37,9% realizate de femei. Dintre cele 18 filme în cursă pentru Ursul de Aur, şase sunt regizate sau co-regizate de femei. O cifră ceva mai mică decât cea de anul trecut (45%), dar totuşi mai mare decât cea de la Cannes şi mai ales de la Veneţia, unde la ediţia din 2019 au fost prezente doar două producţii realizate de femei, dintr-un total de 21 de filme.În plină dezbatere despre sexism şi lipsa de reprezentativitate, Berlinala a semnat anul trecut o cartă în favoarea parităţii bărbaţi-femei, asemeni altor mari festivaluri."Şase filme nu înseamnă paritate, dar este o bună cale de început", a declarat noul director artistic Carlo Chatrian, la prezentarea selecţiei în ianuarie.Pe listă figurează şi filmele americancei Kelly Reichardt, ("First Cow'), exponentă a cinematografiei independente, şi britanicei Sally Potter ("The Roads not Taken"), cu Javier Bardem, Elle Fanning şi Salma Hayek în distribuţie. Berlinala va aduce, de asemenea, un omagiu actriţei Helen Mirren care va primi un Urs de Aur onorific.Un moment mai degrabă politic va fi fără îndoială apariţia lui Hillary Clinton, care va prezenta un documentar în mai multe părţi, precum şi prezenţa actriţei Cate Blanchett, reprezentantă a mişcării Time's Up, înfiinţată în plină revoluţie #MeToo pentru a apăra drepturile femeilor în industra spectacolului.O altă prezenţă foarte aşteptată este cea a regizorului ucrainean Oleg Senţov, încarcerat timp de cinci ani, care va prezenta "Numbers", inspirat din perioada sa de detenţie, în timp ce alte două filme ale controversatei experienţe DAU, ce propunea anul trecut parizienilor să se cufunde în realitatea Uniunii Sovietice, vor fi de asemenea prezente în program, dintre care unul în competiţie.În cursă pentru Ursul de Aur se află şi cel mai recent film al regizorului iranian Mohammad Rasoulof ("There is no evil"), interzis în ţara lui, un film brazilian despre sclavie ("Todos os mortos") şi documentarul lui Rithy Panh ("Irradiés"), despre genocidul cambodgian.Juriului prezidat de actorul Jeremy Irons îi va reveni decizia de a alege câştigătorul care îi va succede filmului "Synonymes" al israelianului Nadav Lapid, laureat cu Ursul de Aur în 2019. Actorul britanic va fi înconjurat de o pleiadă de vedete, printre care actriţa franceză Berenice Bejo ("The Artist"), italianul Luca Marinelli (premiat recent pentru "Martin Eden"), cineastul american Kenneth Lonergan ("Manchester by the sea") şi brazilianul Kleber Mendonça Filho (premiat la Cannes pentru "Bacurau").Atent faţă de publicul tânăr, festivalul va prezenta în afara concursului cea mai recentă producţie animată Pixar "Onwar" (care va apărea în cinematografe în martie) şi include în program seriale ambiţioase din spaţiul anglo-saxon: un prilej pentru a descoperi serialul "The Eddy" realizat de Damien Chazelle, o producţie foarte aşteptată pe Netflix.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Andreea Lăzăroiu)