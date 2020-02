Mircea Badea a intrat apartamentul în care a locuit un procuror controversat. Cum arăta înăuntru: "Băi nene, trebuie din banii poporului să fie..."

01:10

HOROSCOP 19 FEBRUARIE. Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 19 FEBRUARIE 2020; La Multi ani, Pesti de pretudindeni! Soarele intra in cea de-a 12 a zodie si ultima, locul unde atingem nivelul cel mai inalt de spiritualitate si imaginatie, in Pesti, unde suntem cei mai romantici si unde ne pregatim sa inchidem socotelile cu iarna. Indrazneste sa visezi, spun Pestii ! Faptul ca natura ne imbie sa petrecem mai mult timp in casa inseamna indemn sa ne folosim imaginatia.