Coronavirus: Un nou bilanţ indică 2.000 de morţi în China

Cântăreţul scoţian Lewis Capaldi şi rapperul londonez Dave au fost marii câştigători ai celei de-a 40-a ediţii a Brit Awards, organizată marţi seară la O2 Arena din Londra, informează contul de YouTube al evenimentului.Lewis Capaldi s-a impus la două categorii - "cel mai bun artist debutant" şi "cântecul anului" ("Someone You Loved"), în timp ce Dave a triumfat la categoria "albumul britanic al anului" ("Psychodrama"). Foto: (c) Hannah Mckay / REUTERSCântecul "Someone You Loved" a petrecut şapte săptămâni pe prima poziţie în topul britanic şi a fost cel mai bine vândut single din Marea Britanie în anul 2019. "Psychodrama", albumul de debut al rapperului Dave, conceput sub forma unei sesiuni muzicale de consiliere psihologică, abordează teme delicate, precum condamnările la închisoare, tulburările mintale, relaţiile destrămate şi condiţiile sociale precare cu care se confruntă tinerii muncitori din comunitatea de culoare. Lăudat de critici, acest material discografic a debutat pe primul loc în topul britanic şi fost recompensat cu Mercury Prize în 2019.Gala Brit Awards 2020 a fost deschisă de cântăreaţa Mabel, care a interpretat piesa "Don't Call Me Up". După discursul introductiv al prezentatorului principal, Jack Whitehall, care i-a adus un omagiu regretatei jurnaliste de televiziune Caroline Flack, show-ul a continuat cu un moment muzical asigurat de cantautorul Lewis Capaldi, nominalizat la patru categorii, care a interpretat single-ul "Someone You Loved".Artistul scoţian a câştigat apoi şi primul trofeu al galei, atribuit la categoria "cel mai bun artist debutant". Acesta a fost primul premiu Brit din palmaresul tânărului cantautor scoţian.Cântăreaţa Mabel a câştigat la rândul ei primul său premiu Brit din carieră după ce s-a impus la una dintre categoriile show-ului de marţi seară - artistă solo britanică. În discursul ei, Mabel i-a mulţumit mamei sale, celebra Neneh Cherry, care, în urmă cu exact 30 de ani, a câştigat două Brit Awards. Foto: (c) Hannah Mckay / REUTERSUrmătoarea secvenţă muzicală a fost asigurată de cântăreţul Harry Styles, fost membru al grupului One Direction, care a interpretat cântecul "Falling".Cântăreaţa Lizzo a impresionat publicul prezent la O2 Arena cu o interpretare electrizantă a patru dintre cele mai cunoscute piese ale sale - "Cuz I Love You", "Truth Hurts", "Good as Hell" şi "Juice".Ronnie Wood a înmânat apoi premiul pentru cel mai bun artist solo britanic, atribuit în acest an cântăreţului Stormzy, un reprezentant de prim-rang al stilului grime. Starul britanic mai avea în palmares alte două premii Brit. Foto: (c) Hannah Mckay / REUTERSRapperul Dave, unul dintre cei mai promiţători artişti britanici din tânăra generaţie, a interpretat la pian single-ul "Black".Rapperul american Tyler The Creator a fost desemnat învingător la categoria "artist solo internaţional". Trofeul i-a fost înmânat de actorul Kiefer Sutherland. Starul american a făcut şi o glumă pe seama fostului prim-ministru Theresa May, care i-ar fi interzis în trecut să intre pe teritoriul Marii Britanii. "Îi mulţumesc Theresei May. Ştiu că acum ea este acasă şi foarte supărată", a adăugat Tyler The Creator, care a mulţumit şi interpreţilor britanici de muzică funk din anii 1980, al căror stil încearcă să îl asimileze în cântecele sale. Foto: (c) Hannah Mckay / REUTERSTrupa Foals a câştigat premiul Brit la categoria "grup britanic". Printre prezentatoarele trofeului s-a aflat şi celebra cântăreaţă americană Courtney Love. Acesta a fost primul Brit Award din palmaresul trupei britanice. Foto: (c) Hannah Mckay / REUTERSPe scenă a urcat şi tânăra cântăreaţă americană Billie Eilish, care, însoţită de fratele ei (producătorul muzical Finneas), Johnny Marr (chitaristul trupei The Smiths) şi compozitorul Hans Zimmer, a interpretat tema muzicală a următorului film din seria "James Bond", intitulată "No Time To Die".Următorul intermezzo muzical a fost asigurat de cântăreaţa americană de origine britanică Celeste, al cărei stil include influenţe de jazz, blues şi R&B. Ea a interpretat cântecul "Strange".Mel C, membră a fostului grup Spice Girls, a urcat pe scenă pentru a înmâna premiul Brit la categoria "artistă solo internaţională". Trofeul a revenit cântăreţei Billie Eilish, care a câştigat astfel primul ei Brit Award. Foto: (c) Hannah Mckay / REUTERSStormzy i-a încântat pe spectatorii prezenţi în sală cu un microrecital ce a inclus piesa cu influenţe funk "Don't Forget to Breathe", single-ul grime "Wiley Flow", cântecul pop "Own it" (o colaborare cu Ed Sheeran şi Burna Boy) şi piesa "Rainfall".Legendarul Tom Jones a înmânat premiul pentru cântecul anului, care a revenit în acest an piesei "Someone You Love", interpretată de Lewis Capaldi.Ultimul premiu Brit al galei din acest an, decernat pentru albumul anului, a fost câştigat de rapperul Dave cu materialul discografic "Psychodrama". Trofeul i-a fost înmânat de Billie Eilish şi fratele ei, Finneas.Show-ul s-a încheiat cu un recital susţinut de legendarul cântăreţ Rod Stewart. Artistul englez cu origini scoţiene, însoţit de un grup de muzicieni de la Royal Philharmonic Orchestra, chitaristul Ronnie Wood şi toboşarul Kenney Jones, a încântat publicul interpretând două dintre cele mai cunoscute piese din repertoriul său - "I Don't Wanna Talk About It" şi "Stay With Me". Foto: (c) Hannah Mckay / REUTERSCea de-a 40-a gală Brit Awards, care a putut fi vizionată în acest an şi pe platforma YouTube, l-a avut ca prezentator principal pe actorul britanic de comedie Jack Whitehall. Ceremonia, organizată de Industria Fonografică Britanică, a avut loc la O2 Arena din Londra.