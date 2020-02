Câte zilele libere vor avea, de fapt, românii de Paște anul acesta

18:20

Jeff Bezos, directorul executiv al cunoscutului site la nivel mondial, Amazon, va dona suma de 10 miliarde de dolari pentru finanțarea oamenilor de știință și a activiștilor care luptă pentru protejarea mediului și care contracarează efectele schimbărilor climatice, potrivit Reuters. Antreprenorul american Jeff Bezos este cel mai bogat om din lume, potrivit Forbes. Acesta s-a […] The post Donație record! Ce sumă colosală oferă patronul Amazon pentru finanțarea cercetărilor de protejare a mediului appeared first on Cancan.ro.