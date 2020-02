ATALANTA - VALENCIA // liveTEXT de la 22:00 » Italienii au marcat 72 de goluri în acest sezon » Echipele probabile + cote

23:30

Sârbul Novak Djokovic (32 de ani, 1 ATP) se relaxează în Belgrad după ce a câștigat Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului.Nole le-a făcut o surpriză minunată unor copii din Belgrad. Deținătorul a 17 turnee de Grand Slam a văzut trei tineri care jucau tenis pe o stradă și a decis să li se alăture. Astfel, Novak a decis să joace un meci de dublu cu ei, spre bucuria acestora.Just the World No. 1 playing street tennis with kids back in Belgrade... ...