Socrates: filosof, fotbalist, legendă

09:10

În urmă cu doar câteva zile, oamenii au început să aibă reacții care mai de care mai virulente vizavi de povestea Veronicăi și a lui Viorel Stegaru, cei doi soți din Vaslui care au devenit vedete peste noapte, la Acces Direct. Prin intermediul unui mesaj postat pe contul ei de Facebook, Mirela Vaida a recunoscut […] The post Mirela Vaida a răbufnit, după ce oamenii au criticat difuzarea poveștii Vulpiței, la Acces Direct: „Copiii nu au ce învăța de aici” appeared first on Cancan.ro.