Schimbări majore la Observatorul Antenei 1 de la ora 19.00! Andreea Berecleanu va fi înlocuită. Cine e ”în cărți”?

11:40

România nu își numără morții din secțiile de anestezie și terapie intensivă. Vlad Mixich, expert în politici de sănătate, a declarat, în emisiunea Adriana Nedela LA FIX, că spitalele nu contorizează decesele înregistarte în secțiile de terapie intensivă, motiv pentru care România are ZERO decese în ATI și ZERO decese din cauza infecțiilor din spitale. […]