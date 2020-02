Cele mai bune locuri de muncă. Bugetari care primesc salarii de mii de euro lunar din banii populaţiei deşi ei nu au nicio funcţie şi nici nu fac nimic

11:00

Este preşedintele fundaţiei The Ratiu Family Charitable Foundation. Este preşedintele Ratiu Democracy Centre. Este managing director pentru Regent House Properties Ltd. şi senior advisor pentru grupul de companii Bellerive, deţinut de familia sa şi care are activităţi în Marea Britanie, Franţa şi România, în special în sectorul imobiliar. Este Nicolae Raţiu - aşa cum e el descris pe site-ul fundaţiei pe care o prezidează.