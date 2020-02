ANM a emis prognoza meteo pentru joi, 20 februarie 2020. Cum va fi vremea în România

09:10

Atletico Madrid și-a valorficat din plin statutul de gazdă în prima manșă a optimilor Champions League în duelul cu deținătoarea trofeului, Liverpool, scor 1-0, (1-0) luând o primă opțiune la calificarea în sferturile de finală ale competiției. Pe „Wanda Metropolitano”, Diego Simeone l-a făcut șah-mat pe Jurgen Klopp încă din minutul 4. Golul care a […] The post „Cormoranii” blocați de Diego Simeone în fortăreața de pe „Wanda Metropolitano!” appeared first on Cancan.ro.