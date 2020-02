Mesajul încurajator al lui Temișan pentru Andreea Bălan și George Burcea! Nașul acestora încearcă să le salveze căsnicia ”Când clădești o relație…”

10:00

La aproape două săptămâni de când a ajuns în stare gravă la spital, cu fața desfigurată în urma bătăii pe care a încasat-o din partea iubitului croat, Seco Dubravko, Daniela Crudu pare că nu s-a învățat minte și, mai mult, ar accepta să se vadă cu acesta, doar în anumite condiții. Am putea spune că […] The post Daniela Crudu s-a împăcat cu iubitul care a desfigurat-o în bătaie? Ce condiții i-a pus vedeta lui Seco Dubravko, după episodul șocant appeared first on Cancan.ro.