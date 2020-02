Un bărbat care cultiva canabis, reținut de poliție

17:10

China a anunțat miercuri expulzarea a trei reporteri Wall Street Journal, o escaladare semnificativă a presiunii exercitate asupra jurnaliștilor străini, scrie The New York Times. Ministerul Afacerilor Externe de la Beijing a declarat că a revocat acreditările a trei reporteri, în urma unui text publicat în paginile de opinii ale Wall Street Journal (WSJ), sub […]