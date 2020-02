Coronavirusul, prezis într-o carte din 1981! „În jurul anului 2020, o boală similară cu pneumonia se va răspândi peste tot în lume”

16:50

N-o mai recunoști pe stradă! Antonia și-a uimit fanii cu ultimele ipostaze în care s-a filmat pe Instagram. Artista și-a făcut breton, iar schimbarea este radicală. Fără doar și poate, Antonia este una dintre cele mai excentrice artiste din showbiz-ul românesc. Pe lângă faptul că a fost înzestrată de Mama Natură cu o frumusețe răpitoare, […] The post N-o mai recunoști pe stradă! Cum arată Antonia cu breton. Fanii au rămas mască appeared first on Cancan.ro.