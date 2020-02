Siria: Moscova se opune la ONU adoptării unei declaraţii pentru încetarea ostilităţilor (diplomaţi)

18:30

Antrenorul principal al echipei de handbal feminin CSM Bucureşti, Adrian Vasile, a declarat, miercuri, înaintea şedinţei de pregătire de la Sala Polivalentă din Capitală, că venirea suedezului Per Johansson ca secund în staff-ul său aduce un plus de calitate."Cu Per Johansson vom fi o echipă mai bună, este un sentiment de multă siguranţă pentru că tot timpul suntem împreună (n.r. - Adrian Vasile şi Per Johansson colaborează şi la naţionala Muntenegrului, unde suedezul este principal, iar românul secund). Sperăm ca lucrul ăsta să fie un plus pentru echipă. Ne înţelegem ca şi înainte, avem o relaţie foarte bună de muncă, toată lumea ştie că facem o echipă bună şi asta vom încerca să facem şi la CSM. Aşa cum echipa din teren trebuie să fie foarte bună, aşa şi echipa din staff trebuie să fie foarte bună. Şi cu siguranţă venirea lui Per aduce plus calitate. Deci şi staff-ul va fi mai bun decât înainte", a afirmat el.Referitor la faptul că în ultimele zile CSM Bucureşti a prelungit contracte, a adus antrenor secund şi a transferat jucătoare, Adrian Vasile a afirmat: "Suntem un Moş Crăciun mai întârziat. Să sperăm că mai vine câte ceva şi în următoarele zile. Veţi vedea la momentul respectiv. Nu putem spune surprizele înainte de a fi comunicate la momentul potrivit. Oricum, venirea lui Per nu are legătură cu venirea altei jucătoare la CSM".Tehnicianul se bucură de revenirea după accidentări a jucătoarelor Carmen Martin şi Laura Moisa Chiper. "Partea bună este că revin Carmen şi Laura (n.r. - Carmen Martin şi Laura Moisa Chiper). Iar la Nora nu cred că va mai trece aşa mult timp până ea va reveni în teren. Nu putem grăbi acest lucru. Deci cu excepţia ei, sunt toate jucătoarele, e o premieră sezonul ăsta. Aşa că e un sentiment tare bun să am atâtea fete la antrenament. Primul meci e cel mai important, acesta cu Ferencvaros, apoi din meci în meci trebuie să jucăm bine pentru că este o grupă tare grea, o grupă echilibrată", a spus el.Adrian Vasile aşteaptă vineri seara o revanşă în faţa echipei maghiare Ferencvaros TC-Rail Cargo Hungaria după meciul din tur pierdut cu 23-33."Fiecare meci are istoria lui, eu nu cred în favorite înaintea unui meci. La momentul meciului trebuie să fii extrem de bine pregătit din toate punctele de vedere, nu cred în calculele hârtiei. Aşa cum noi am răsturnat aceste calcule şi alţii au răsturnat contra noastră. O revanşă da, asta cu siguranţă ne dorim. Am plecat de acolo după meciul din tur cu un gust tare amar. A fost greu de digerat pentru noi, dar partea partea bună în sport e că îţi oferă mereu o a doua şansă. Iar acum în Polivalentă va fi altceva. Aici tot timpul când jucăm cu Ferencvaros sau a altei echipe din Ungaria este un meci aparte", a precizat tehnicianul.Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti întâlneşte, vineri, de la ora 18:30, formaţia maghiară Ferencvaros TC-Rail Cargo Hungaria, într-o partidă contând pentru Grupa principală 1 a Ligii Campionilor.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Adrian Dădârlat)