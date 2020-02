Curs valutar BNR 20 februarie 2020. Nu e o eroare. 1 euro este aproape 5 lei

18:20

După ce Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare, părinții lui Dani Vicol speră să li se facă dreptate. Împietriți de durere, aceștia sunt totuși mai încrezători după ce au aflat decizia magistraților. Procurorii au anunţat, astăzi, că Mario Iorgulescu va fi acuzat de omor şi conducere sub influenţa substanţelor interzise. De asemenea, magistraţii Tribunalului Bucureşti […] The post Mesajul transmis de părinții lui Dani Vicol, după ce Mario Iorgulescu a fost pus sub acuzare: ”Ne dă un pic de speranță că se face dreptate” appeared first on Cancan.ro.