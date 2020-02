Simona Halep, calificare cu mari emoții în sferturi la Dubai!

19:50

George Piștereanu este actorul ce joacă rolul lui Tibi, în serialul Vlad. Tânărul a ajuns în atenția publicului după ce s-a făcut remarcat prin personajele pe care le-a interpretat în mai multe filme celebre ca: „Eu când vreau să fluier, fluier” și „Loverboy”. Piștereanu este îndrăgostit de actorie și de tot ce ține de această […] The post George Piștereanu și-a montat singur un studio în living! Cum arată apartamentul actorului appeared first on Cancan.ro.