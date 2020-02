Consiliul European extraordinar pe tema bugetului pe termen lung al UE

09:10

Festivalul Internaţional de Film de la Berlin, sau Berlinala, aflat la cea de-a 70-a ediţie, se desfăşoară în perioada 20 februarie - 1 martie şi este alături de Veneţia şi Cannes unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume.Ediţia din acest an a festivalului este condusă de regizorul Mariette Rissenbeek care este director executiv şi de Carlo Chatrian, director artistic, potrivit site-ului oficial www.berlinale.de. Optsprezece producţii - printre care 16 premiere mondiale - îşi dispută cel mai important premiu al Berlinalei, Ursul de Aur pentru cel mai bun film.Juriul acestei ediţii a festivalului va fi prezidat de actorul britanic Jeremy Irons, recompensat cu numeroase premii pentru rolurile sale, între care un Glob de Aur şi Oscarul pentru cel mai bun actor în 1991 pentru întruchiparea lui Claus von Buelow în filmul "Misterul familiei Von Bulow/ Reversal of Fortune", în regia lui Barbet Schroeder. Anul trecut juriul a fost condus de actriţa franceză Juliette Binoche.Competiţia principală a festivalului se concentrează pe filmele ''arthouse'', bazate în general pe teme dramatice, care abordează aspecte precum imigraţia, viaţa de familie şi opoziţia faţă de autoritatea politică. Noul film al regizorului canadian Philippe Falardeau, "My Salinger Year", cu Sigourney Weaver şi Margaret Qualley în rolurile principale, va deschide ediţia din acest an a Berlinalei.Scenariul a fost scris de Philippe Falardeau, bazat pe cartea scriitoarei Joanna Rakoff. Acţiunea are loc la New York în anii ‘90 şi o are în centru pe Joanna (Margaret Qualley), care renunţă la şcoală pentru a-şi urma visul de a deveni scriitoare şi se angajează ca asistentă a lui Margaret (Sigourney Weaver), agentul literar de modă veche al lui J.D. Salinger.Zece dintre producţiile aflate în competiţia principală provin din ţările europene. Printre numele importante se numără spaniolul Javier Bardem, care joacă în povestea tată-fiică regizată de britanica Sally Potter ''Roads Not Taken''.Christian Petzold, o prezenţă obişnuită la Berlinală, revine anul acesta cu filmul ''Undine'', primul dintr-o trilogie care explorează personaje din romantismul german.Regizoarele americane independente Eliza Hittman şi Kelly Reichardt vor reprezenta SUA la competiţia principală din cadrul festivalului, cu producţiile ''Never Rarely Sometimes Always'', respectiv ''First Cow''. Hittman, Reichardt şi Potter sunt trei dintre cele şase femei ale căror filme concurează pentru Ursul de Aur, notează DPA.O altă producţie aşteptată la competiţie este ''Berlin Alexanderplatz'' a regizorului germano-afgan Burhan Qurbani, care transpune în zilele noastre acţiunea din romanul clasic german din 1929 semnat de Alfred Doeblin, a cărei poveste este centrată pe un refugiat din Africa.Asia este reprezentată de regizorul sud-coreean Hong Sangsoo, la Berlin pentru a treia oară, cu ''The Woman Who Ran''. Iar regizorul Tsai Ming-liang din Taiwan, care şi-a făcut debutul la festivalul în 1993, revine, de data aceasta cu producţia ''Rizi''.Singurul documentar inclus în competiţia principală este cel al lui Rithy Panh, originar din Cambodgia, intitulat ''Irradies'', despre ororile din trecutul ţării sale.Cele optsprezece producţii care concurează la secţiunea cel mai bun film sunt: ''Berlin Alexanderplatz'' - Burhan Qurbani (Afganistan/Germania); ''DAU. Natasha'' - Ilya Khrzhanovsky şi Jekaterina Oertel (Rusia); ''Domangchin yeoja'' (''The Woman Who Ran'') - Hong Sangsoo (Coreea de Sud); ''Effacer l'historique'' (''Delete History'') - Benoit Delepine (Franţa); ''El profugo'' (''The Intruder'') - Natalia Meta (Argentina); ''Favolacce'' (''Bad Tales'') - Damiano şi Fabio D'Innocenzo (Italia); ''First Cow'' - Kelly Reichardt (SUA); ''Irradies'' (''Irradiated'') - Rithy Panh (Cambodgia/Franţa); ''Le sel des larmes'' (''The Salt of Tears'') - Philippe Garrel (Franţa); ''Never Rarely Sometimes Always'' - Eliza Hittman (SUA); ''Rizi'' (''Days'') - Tsai Ming-liang (Taiwan); ''The Roads Not Taken'' - Sally Potter (Marea Britanie); ''Schwesterlein'' (''My Little Sister'') - Stephanie Chuat şi Veronique Reymond (Elveţia); ''Sheytan vojud nadarad'' (''There Is No Evil'') - Mohammad Rasoulof (Iran); ''Siberia'' - Abel Ferrara (SUA); ''Todos os mortos'' (''All the Dead Ones'') - Caetano Gotardo (Brazilia); ''Undine'' - Christian Petzold (Germania); ''Volevo nascondermi'' (''Hidden Away'') - Giorgio Diritti (Italia).Filmul "Tipografic Majuscul", în regia lui Radu Jude, va fi prezentat în premieră internaţională, pe 22 februarie, în cadrul festivalului. Pelicula, inclusă în secţiunea competiţională Forum, va rula în festival şi în zilele de 24 şi 29 februarie, dar şi pe 1 martie. "Tipografic Majuscul" este o producţie microFILM în coproducţie cu Televiziunea Română şi Hi Film Productions, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, cofinanţat prin Programul Europa Creativă al Uniunii Europene, în asociere cu nomada.solo.Filmul pune în legătură, prin tehnica montajului, două poveşti şi două istorii. Una este povestea reală a adolescentului Mugur Călinescu, care, în 1981, a scris pe ziduri cu cretă o serie de texte împotriva dictaturii lui Nicolae Ceauşescu. Povestea lui e pusă în scenă aşa cum a reconstituit-o Gianina Cărbunariu din dosarul lui de Securitate. A doua este povestea oficială a României: imagini din arhiva Televiziunii Naţionale, din aceeaşi perioadă, potrivit prezentării peliculei.Din distribuţia celui de-al şaptelea lungmetraj semnat de Radu Jude fac parte actorii Şerban Lazarovici, Bogdan Zamfir, Ioana Iacob, Şerban Pavlu, Robert Arsenie, Bogdan Romedea, Alexandru Bîscoveanu, Alexandru Potocean, Silvian Vîlcu, Ion Rizea, Rareş Hontzu, Claudia Ieremia, Irina Vacarciuc, Doriana Talmazan, Gabriel Spahiu, Gabriel Răuţă şi Constantin Dogioiu. Scenariul este semnat de Radu Jude şi Gianina Cărbunariu.Radu Jude este prezent în secţiunea Forum a Festivalului de la Berlin şi cu filmul "Ieşirea trenurilor din gară", realizat în colaborare cu istoricul Adrian Cioflâncă. Radu Jude va participa şi la Berlinale Co-Production Market, una dintre cele mai importante pieţe de proiecte cinematografice ce reuneşte producători, agenţi din industrie, distribuitori şi finanţatori din întreaga lume, cu proiectul de lungmetraj "Somnambulii".Filmul "Malmkrog", cel mai nou lungmetraj regizat de Cristi Puiu, va fi proiectat în premieră mondială pe 21 februarie, în deschiderea noii secţiuni Encounters din cadrul festivalului. Scenariul filmului este semnat de Cristi Puiu şi reprezintă o adaptare după "Trois entretiens" de Vladimir Soloviov.Lungmetrajul a fost filmat în Conacul Apafi, satul Mălâncrav, judeţul Sibiu. Din distribuţie fac parte actorii Frederic Schulz-Richard, Agathe Bosch, Diana Sakalauskaite, Marina Palii, Ugo Broussot, Istvan Teglas. Filmul, cu o durată de 200 de minute, este realizat de casa de producţie Mandragora, împreună cu co-producătorii: Iadasarecasa (România), Sense Production, Cinnamon Films (Serbia), Film i Vast, Doppelganger (Suedia), Bord Cadre Films (Elveţia), Produkcija 2006 Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina), Sisters and Brothers Mitevski (Macedonia de Nord).